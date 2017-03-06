Новый флагман Samsung засветился на видео

В Сети появился новый видеоролик, в котором показан смартфон Samsung Galaxy S8. Устройство еще не было анонсировано производителем. Кроме того, популярный бенчмарк Geekbench раскрыл результаты тестирования нового флагмана.

В ролике, опубликованном на Youtube, можно увидеть, что смартфон будет похож на предыдущую версию флагмана, однако лишится кнопки "Домой", а экран станет больше, при том что размер аппарата не увеличится.

В бенчмарке GeekBench Galaxy S8 Plus обозначен как SM-G955U. Телефон набрал почти две тысячи очков в одноядерном тесте и около шести тысяч очков в многоядерном. Результаты Galaxy S8 (SM-G950U) оказались приблизительно такими же.

Смартфоны будут работать на чипе Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos (зависит от региона). Обе версии Galaxy S8 получат 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, слоты для карт microSD, а также батареи емкостью 3250 мАч и 3600 мАч соответственно. Ожидается, что аппараты поступят в продажу 21 апреля по цене 799 долларов (47,3 тысячи рублей) и 899 долларов (53,2 тысячи рублей) за Samsung Galaxy S8 и S8 Plus соответственно.