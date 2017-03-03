iPhone 6 Plus резко подешевел в России

Восстановленные в официальном порядке смартфоны iPhone 6 Plus за месяц подешевели в российской рознице на 16 процентов.

Так, если в начале февраля гаджет обходился покупателям минимум в 28990 рублей, то теперь его стоимость снизилась почти до 24 тысяч рублей, пишет Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственное исследование отечественного рынка смартфонов.

Напомним, что официально восстановленные (refurbished) в сервисных центрах Apple смартфоны практически не отличаются от новых. Заводская процедура восстановления предусматривает замену всех неисправных узлов, переустановку программного обеспечения и тестирование.

После этого аппарат упаковывается в оригинальную коробку, комплектуется наушниками, зарядным устройством и кабелем. На такие iPhone распространяется годовая официальная гарантия.

Напомним, что в начале февраля в России заметно снизились цены на смартфоны главного конкурента Apple - компании Samsung. Причиной может быть укрепление российской национальной валюты.