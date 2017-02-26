Назван самый лучший смартфон на российском рынке

В рейтинге Роскачества продукция компании Samsung превзошла своего основного конкурента – компанию Apple . Также впереди американской компании оказался производитель LG.

Сотрудники Роскачество осуществили сравнение 250 смартфонов основных мировых брендов. Первые шесть мест заняли устройства линейки Samsung Galaxy. На восьмое место попал смартфон LG, а Apple iPhone оказался лишь на девятом месте.

Все устройства были проверены по 170 параметрам. Специалисты обращали внимание на быстродействие устройства, его производительность и другие характеристики. Кроме того, со смартфонами были произведены физические манипуляции.