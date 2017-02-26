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Назван самый лучший смартфон на российском рынке
В рейтинге Роскачества продукция компании Samsung превзошла своего основного конкурента – компанию Apple. Также впереди американской компании оказался производитель LG.
Сотрудники Роскачество осуществили сравнение 250 смартфонов основных мировых брендов. Первые шесть мест заняли устройства линейки Samsung Galaxy. На восьмое место попал смартфон LG, а Apple iPhone оказался лишь на девятом месте.
Все устройства были проверены по 170 параметрам. Специалисты обращали внимание на быстродействие устройства, его производительность и другие характеристики. Кроме того, со смартфонами были произведены физические манипуляции.
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