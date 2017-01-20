Неправильный размер: названа причина взрывов Galaxy Note 7

В Samsung пришли к выводу, что смартфоны Galaxy Note 7 взрывались из-за нестандартных размеров аккумуляторов. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на The Wall Street Journal

Источники, знакомые с отчетом компании, рассказали WSJ, что некоторые аккумуляторы оказались слишком большими, и поэтому перегревались. В Samsung заявили, что при производстве батарей был допущен брак.

Уточняется, что аккумуляторы производили две компании – китайская ATL и дочка Samsung – Samsung SDI. Чтобы избежать новых проблем со смартфонами Samsung разработала систему проверок из восьми ступеней.

Продажи Galaxy Note 7 стартовали в августе прошлого года, а уже в сентябре стало известно о первых случаях возгорания. В результате взрывов смартфонов по всему миру, Samsung остановила продажи, попросила отключить ранее купленные устройства и отозвала 2,5 миллиона смартфонов. В декабре компания заявила, что выпустит в США обновление для Galaxy Note 7, после установки которого смартфон станет бесполезным, но безопасным: его нельзя будет заряжать и использовать как мобильное устройство.

Убытки Samsung из-за проблем со смартфонами оцениваются в 5 миллиардов долларов. Прибыль компании в третьем квартале прошлого года сократилась на 30 процентов.