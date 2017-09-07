На Украине за год более чем в 100 раз увеличилась заболеваемость корью

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что в стране за семь месяцев текущего года зарегистрировано 1386 случаев кори, против 10 случаев за аналогичный период прошлого года.





«За семь месяцев текущего года в Украине зарегистрировано 1386 случаев кори, в том числе в Киеве — 11 случаев. За аналогичный период 2016 года в Украине — 10 случаев кори, в том числе в Киеве — 2», — приводит УНН сообщение Минздрава

Отмечается, что больше всего случаев заболевания корью зарегистрировано в Ивано-Франковской области — 637 и в Одесской — 526.

