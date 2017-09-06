В Сургуте более чем у 50 детей диагностировали вирус Коксаки

Об этом сообщает «URA.RU» со ссылкой на окружной Роспотребнадзор.



Медики ХМАО рекомендуют временно отказаться от посещения бассейнов и аквапарков.





Отмечается, что вирус Коксаки привезли в регион побывавшие в Турции туристы. В настоящее время специалисты Роспотребнадзора встречают самолёты для отправки туристов в инфекционное отделение при необходимости.

В Нижневартовске на фоне возможной эпидемии закуплены специальные бесконтактные термометры, а школы оснащают рециркуляторами воздуха для его обеззараживания.





Ранее «Газета.ru» сообщала о росте числа заболевших энтеровирусной инфекцией в Турции.