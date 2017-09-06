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В Сургуте более чем у 50 детей диагностировали вирус Коксаки
Об этом сообщает «URA.RU» со ссылкой на окружной Роспотребнадзор.
Медики ХМАО рекомендуют временно отказаться от посещения бассейнов и аквапарков.
Отмечается, что вирус Коксаки привезли в регион побывавшие в Турции туристы. В настоящее время специалисты Роспотребнадзора встречают самолёты для отправки туристов в инфекционное отделение при необходимости.
В Нижневартовске на фоне возможной эпидемии закуплены специальные бесконтактные термометры, а школы оснащают рециркуляторами воздуха для его обеззараживания.
Ранее «Газета.ru» сообщала о росте числа заболевших энтеровирусной инфекцией в Турции.
Также глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство проверит, все ли туристы были проинформированы турагентствами об опасности заражения вирусом Коксаки в Турции.
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