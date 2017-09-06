Больничный станет длиннее

Министерство здравоохранения РФ подготовило приказ о продлении срока больничного для родителей детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, в том числе ВИЧ, передают «Известия» . Документ устранит сложности в получении листка временной нетрудоспособности, а также соответствующего денежного пособия.

По данным Минздрава, права родителей с детьми-инвалидами в возрасте от 15 до 18 лет систематически нарушались. Предполагается также включение в перечень новых категорий инвалидности. Например, детей, проживающих в зоне радиационного заражения.

В настоящее время в России, по данным «Известий», больничный без проблем выдается сроком на 10 дней. Далее начинаются трудности.