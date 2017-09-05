Врачи узнали тайну старения сердца

Исследователи из Великобритании высказались о том, что у некоторых людей сердце старше их биологического возраста. По их мнению, преждевременное старение миокарда непосредственно связано с образом жизни.

В ходе нового проекта британских врачей выяснилось, что у некоторых мужчин и женщин сердце старше, чем они сами. «Полученные данные говорят, что примерно 18% мужчин и 14% женщин возрастом после 50 лет обладают сердцем, возраст которого на 10 лет старше, чем должен быть», — сообщили медработники.

Как пишет «Вестник Здоровья», в Великобритании ежегодно четверть всех умерших от сердечных приступов людей составляют лица моложе 75 лет. Ученые убеждены: измени эти жертвы инфарктов свой образ жизни, смертности в большинстве случаев можно было избежать. Специалисты проанализировали данные об 1,2 миллиона человек в возрасте старше 30 лет. Они заключили, что 83% мужчин и 73% женщин можно отнести к категории страдающих преждевременным старением сердца. Возрастная группа старше 50 лет, по словам врачей, наиболее в этом плане уязвима — именно в этом возрасте значительно увеличивается вероятность сердечного приступа, инсульта, остановки сердца.

Авторы исследования констатировали, что почти каждый пятый мужчина в 50 лет имеет сердце, соответствующее по показателям 60-летнему возрасту. Ущерб здоровью сердечно-сосудистой системы наносят чаще всего ожирение, плохое питание, низкая физическая активность.