СМИ: Минздрав планирует стандартизировать работу врачей к 2019 году



К 2019 году всем российским врачам предложат работать по национальной системе клинических рекомендаций при основных заболеваниях. Об этом пишет газета " Известия" со ссылкой на Минздрав

Как отмечается, внедрение системы клинических рекомендаций в России началось с 2017 года.



Газета указывает, что рекомендации закреплены в Федеральном законе N 323 " Об основах охраны здоровья". Они предлагают врачам конкретные действия при лечении основных заболеваний. В нем также перечислены медикаменты, которые можно назначить пациенту, методы диагностики и лечения.



В декабре 2016 года было завершено создание электронного рубрикатора клинических рекомендаций и системы быстрого поиска алгоритмов диагностики и лечения для ускоренной адаптации врачей к новым условиям работы.



" С 2017 года эта система начинает внедряться повсеместно через автоматизированные рабочие места врачей. Внедрение во всех регионах должно быть завершено до конца 2018 года" , — сказали в ведомстве.



Уточняется, что рекомендации пока что носят добровольный характер, однако в дальнейшем их могут сделать обязательными.

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