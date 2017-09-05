СМИ: Минздрав планирует стандартизировать работу врачей к 2019 году

К 2019 году всем российским врачам предложат работать по национальной системе клинических рекомендаций при основных заболеваниях. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Минздрав

Как отмечается, внедрение системы клинических рекомендаций в России началось с 2017 года.

Газета указывает, что рекомендации закреплены в Федеральном законе N 323 «Об основах охраны здоровья». Они предлагают врачам конкретные действия при лечении основных заболеваний. В нем также перечислены медикаменты, которые можно назначить пациенту, методы диагностики и лечения.

В декабре 2016 года было завершено создание электронного рубрикатора клинических рекомендаций и системы быстрого поиска алгоритмов диагностики и лечения для ускоренной адаптации врачей к новым условиям работы.

"С 2017 года эта система начинает внедряться повсеместно через автоматизированные рабочие места врачей. Внедрение во всех регионах должно быть завершено до конца 2018 года", — сказали в ведомстве.

Уточняется, что рекомендации пока что носят добровольный характер, однако в дальнейшем их могут сделать обязательными.