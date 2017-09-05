Врачам предложат работать по новым стандартам

Правительство предложит российским врачам работать по новой национальной системе клинических испытаний при основных заболеваниях. Об этом сообщают " Известия" , ссылаясь на заявления Минздрава.

Ожидается что новые стандарты, имеющие рекомендательный характер, начнут функционировать к 2019 году.

Минздраве отметили, что для ускорения адаптации к новым условиям, в декабре 2016 года было завершено создание электронного рубрикатора клинических рекомендаций и системы быстрого поиска алгоритмов диагностики и лечения.

" С 2017 года эта система начинает внедряться повсеместно через автоматизированные рабочие места врачей. Внедрение во всех регионах должно быть завершено до конца 2018 года" , — заявили в ведомстве.

Не исключено, что в будущем данные рекомендации могут сделать обязательными.