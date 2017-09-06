Медицинские карты россиян сохранят с помощью блокчейна

Хранение медицинских карт в России будет организовано по принципу, который применяется в технологии блокчейн. Об этом в среду, 6 сентября, в рамках сессии по здравоохранению Восточного экономического форума (ВЭФ-2017) заявила глава Минздрава Вероника Скворцова , передает ТАСС

Ранее министр понадеялась, что российское руководство увеличит финансирование здравоохранения во всех федеральных округах.

ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября. В форуме принимает участие президент России Владимир Путин , в числе гостей — премьер-министр Японии Синдзо Абэ , президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулги.

Блокчейн (от английского blockchain — «блочная цепь») — технология распределенных баз данных, основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей. Она устойчива к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации.