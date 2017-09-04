Роспотребнадзор принимает меры из-за вируса Коксаки в Турции



Роспотребнадзор принимает меры для защиты российских туристов в связи с ростом обращений от заболевших энтеровирусной инфекцией в Турции.

" В Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека продолжают поступать обращения от российских туристов, заболевших энтеровирусной инфекцией в Турецкой Республике, в связи с этим Роспотребнадзор предпринимает меры, направленные на обеспечение безопасности и защиту имущественных прав российских туристов, отдыхающих за рубежом" , — говорится в сообщении.



Отмечается, что 31 августа прошло совещание с представителями Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и крупнейших страховых компаний (АО " ЕРВ Туристическое Страхование" , САО " ВСК" , ОАО " АльфаСтрахование" , СПАО " Ингосстрах" , ООО " СК " Согласие" , СПАО " РЕСО-Гарантия") по вопросам обеспечения безопасности выездного туризма в связи с ситуацией, сложившейся в Турции.



" Было принято решение о проработке Всероссийским союзом страховщиков совместно с Роспотребнадзором алгоритма обмена сведениями о количестве страховых случаев, связанных с инфекционными заболеваниями туристов, выезжающих за границу, а также о проработке алгоритма информирования участников туротрасли о возможных рисках инфекционных заболеваний, с которыми могут столкнуться туристы" , — говорится в сообщении.



На совещании было особо подчеркнуто, что на туроператоров и турагентов возложена обязанность по обеспечению безопасности оказываемых услуг. Важное значение имеет своевременное получение туроператором полной и достоверной информации о случаях, связанных с инфекционными заболеваниями туристов за границей.



Участники страхового рынка выразили готовность принимать дополнительные меры по передаче информации об угрозах здоровью туристов, в том числе путем совершенствования договорной базы с туроператорами.



В целях защиты прав российских потребителей туристских услуг Роспотребнадзор направил в территориальные органы поручение об оказании необходимой консультационной и правовой помощи туристам, пострадавшим от действий туроператоров и турагентов.