Ученые рассказали о самых полезных продуктах для завтрака

Диетологи и специалисты составили список полезных продуктов для завтрака. По их словам, чтобы получить заряд бодрости на целый день, не обязательно пить кофе. Они утверждают, что вместо кофе можно выпить стакан воды или съесть банан, сообщается на сайте marketium.ru.

Специалисты из Нью-Йоркского центра красоты и здоровья отметили, что в завтраке лучше всего совмещать правильные углеводы, клетчатку и немного белков.

Лучшими продуктами питания, по их словам, являются: овсянка, греческий йогурт, грейпфрут, банан, яйцо, миндальное масло, арбуз, льняное масло, черника, клубника, киви, дыня, чай, апельсиновый сок, клюквенный сок и зерновые хлопья.