Причиной обжорства является дефицит гормонов насыщения

Швейцарские ученые доказали, что полных людей не стоит винить в обжорстве.



В процессе приема пищи специализированные клетки слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта выделяют гормоны насыщения, которые дают человеку чувство сытости. Однако, если процесс синтеза этих гормонов нарушается, это приводит к обжорству, излишнему весу и ожирению. Об этом сообщают ученые из университета Базеля (Швейцария) в журнале Scientific Reports.



Исследователи из швейцарских больниц совместно с иностранными коллегами на основе анализа тканевых проб выяснили, что у людей с избыточным весом выделяется меньше гормонов насыщения. Это связано с тем, что такие люди обладают меньшим числом соответствующих специализированных клеток. Помочь увеличить выработку гормонов насыщения может операция шунтирования желудка или рукавная гастропластка.



Доктор Беттина Вёлнерханссен, больница Кларашпиталь, Базель, Швейцария:



“К сожалению, пациенты с избыточным весом часто получают позорное клеймо в связи с тем, что им вменяют недостаточный самоконтроль и плохую дисциплину питания. ”