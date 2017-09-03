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Причиной обжорства является дефицит гормонов насыщения
Швейцарские ученые доказали, что полных людей не стоит винить в обжорстве.
В процессе приема пищи специализированные клетки слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта выделяют гормоны насыщения, которые дают человеку чувство сытости. Однако, если процесс синтеза этих гормонов нарушается, это приводит к обжорству, излишнему весу и ожирению. Об этом сообщают ученые из университета Базеля (Швейцария) в журнале Scientific Reports.
Исследователи из швейцарских больниц совместно с иностранными коллегами на основе анализа тканевых проб выяснили, что у людей с избыточным весом выделяется меньше гормонов насыщения. Это связано с тем, что такие люди обладают меньшим числом соответствующих специализированных клеток. Помочь увеличить выработку гормонов насыщения может операция шунтирования желудка или рукавная гастропластка.
Доктор Беттина Вёлнерханссен, больница Кларашпиталь, Базель, Швейцария:
“К сожалению, пациенты с избыточным весом часто получают позорное клеймо в связи с тем, что им вменяют недостаточный самоконтроль и плохую дисциплину питания. ”
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