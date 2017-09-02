Для поддержания молодости женщинам необходим регулярный секс

Исследователи уверены: регулярная интимная близость способна способна замедлить процесс старения у женщин. При этом удовольствие от близости испытывать абсолютно не обязательно, главное — сам процесс.



К такому интересному выводу пришли ученые из Университета Калифорнии в Сан-Франциско, США, проведя исследование с участием 129 рожавших женщин, длительное время состоящих в браке или имеющих постоянного партнера. Специалистами были проанализированы частота интимной близости, общая удовлетворенность отношениями, наличие конфликтов, уровень стресса и поведение партнеров в интимной сфере.

У всех участниц исследования были взяты образцы крови, чтобы определить их длину теломер. Теломеры представляют собой концевые участки хромосом, которые защищают ДНК от повреждений. С возрастом их длина постепенно сокращается, что, как считают ученые, и является одной из причин старения организма человека. Так что их длина — надежный показатель истинного возраста организма. Результаты показали, что женщины, которые занимались сексом по крайней мере один раз в неделю обладали более длинными теломерами. При этом степень их удовлетворения интимной жизнью в целом на длину этих участков хромосом не влияет. Проанализировав данные, американские ученые пришли к однозначному выводу: минимум один половой акт в неделю удлиняет теломеры у женщин и замедляет процесс старения организма. Исследователи полагают также, что регулярный секс смягчает последствия испытанного стресса и укрепляет иммунитет.