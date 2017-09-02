Ученые: лишний вес провоцирует развитие 16 видов рака

Ученые давно выяснили, что лишний вес повышает риск заболевания раком. Однако сейчас специалисты из Американской ассоциации исследований рака выяснили, что жир может влиять на развитие рака разными способами, в зависимости от типа жира и его расположения в организм. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Eurekalert .

Специалисты проанализировали исследования, посвященные процессу зарождения опухолевых клеток, за последние 69 лет.

Оказалось, что жир проникает в раковые клетки, " подкармливая" их.

Такие выводы позволят ученым разработать механизмы блокировки подобной " подпитки".