Опровергнут главный онкологический миф о родинках

Journal of the American Academy of Dermatology опубликовал результаты исследования итальянских врачей, которые опровергают устоявшееся представление о связи между родинками и раком кожи. В частности, исследователи заявили о том, что высокому риску меланомы подвержены люди, у которых кожа чиста от родинок.

Учеными из Италии были проанализированы данные, полученные в ходе 38 медицинских расследований, охвативших более 20 тысяч пациентов с меланомой. Анализ продемонстрировал: этот вид рака кожи чаще возникает у людей, чья кожа не «засорена» родинками.

Оказалось, что в подавляющем большинстве случаев (71%) меланома развивалась из новых пятен, появившихся на коже, а не из имевшихся родинок.

«Кожа без родинок более подвержена риску развития меланомы», — такое резюме в итоге было сделано авторами проекта.

Ученые порекомендовали раз в год проходить осмотр у дерматолога на предмет выявления образований на коже. По их словам, только профессиональный врач способен оказать эффективную помощь в диагностировании возможного заболевания, поскольку сами люди обычно концентрируются на существующих родинках, с которыми меланома не связана.

Примечательно, что некоторые авторитетные дерматологи из США поддержали итальянских коллег. В частности, Виктория Шарон, комментируя их открытие, подтвердила: новые родинки как возможный индикатор рака — более надежный маркер.