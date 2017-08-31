Из российских аптек отозвали смертельную партию лидокаина

В России после смерти двух пациентов приостановили продажу лидокаина производства компании «Озон» (серия 020117). Об этом сообщает Life со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора

По словам собеседника издания, ведомство получило два сообщения о смерти пациентов из Крыма и Самарской области. Одному из них был 41 год, другому — девять месяцев. Причиной смерти обоих стал анафилактический шок (аллергическая реакция мгновенного типа). По данным Life, такая реакция развилась у них после применения лидокаина этой серии.

Как подчеркивает издание, в инструкции к лидокаину анафилактический шок указан среди побочных эффектов его применения. Однако лекарство могло быть «просто некачественным, и именно нарушение состава оказалось опасным для жизни».

Сейчас Росздравнадзор проводит проверку по факту случившегося. Ведомство разослало во все аптеки и медицинские организации письмо, где говорится, что продажи проверяемой серии приостановлены. Речь идет о 33 тысячах упаковок.

Лидокаин — популярный анестетик. В частности, он применяется стоматологами.