Эксперты назвали главную опасность некачественных джинсов

Четверть женских джинсов, продающихся в России, грубая подделка. К такому выводу пришли специалисты Роскачества. В ходе исследования учитывались сразу 45 параметров, начиная от прочности и наличия токсичных элементов, заканчивая составом.



Из 35 образцов женских джинсов-больше четверти " провалили" проверку. Большинство испытуемых после стирки изменились до неузнаваемости: одни уменьшились на два размера, другие стали больше похожи на шаровары, и почти все — " полиняли".



При этом всем доступная " джинса" за две тысячи рублей оказались не хуже дорогостоящих и пафосных «собратьев» с ценником за 10тысяч. А если нет разницы, то зачем платить больше? Даже звезды признают: прибыль в современной индустрии моды стали куда важнее качества. Не то, что в советское время — тогда человек в " левайсах" был больше, чем человек.



Знаменитые бренды — не гарантия качества, что уж говорить о малоизвестных марках. На джинсах пытаются " навариться" все, кому не лень.

