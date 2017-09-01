Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке чикунгунья во Франции

«По информации Национального агентства общественного здравоохранения Франции в августе 2017 г. были подтверждёны 4 случая заболевания лихорадкой Чикунгунья в результате местной передачи вируса чикунгунья в Ле-Канн-де-Мор», — говорится в сообщении ведомства.

Там также порекомендовали пребывающим во Франции туристам соблюдать меры предосторожности.

«Использовать репелленты, носить одежду с длинными рукавами и брюки и предусматривать в комнатах оконные сетки для предотвращения проникновения насекомых», — отметили работники ведомства.