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Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке чикунгунья во Франции
«По информации Национального агентства общественного здравоохранения Франции в августе 2017 г. были подтверждёны 4 случая заболевания лихорадкой Чикунгунья в результате местной передачи вируса чикунгунья в Ле-Канн-де-Мор», — говорится в сообщении ведомства.
Там также порекомендовали пребывающим во Франции туристам соблюдать меры предосторожности.
«Использовать репелленты, носить одежду с длинными рукавами и брюки и предусматривать в комнатах оконные сетки для предотвращения проникновения насекомых», — отметили работники ведомства.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Роспотребнадзор предупредил российских туристов об ухудшении эпидемиологической ситуации по лихорадкам денге и чикунгунья в Индии.
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