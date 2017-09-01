Роспотребнадзор сообщил о вспышке лихорадки Чикунгунья во Франции

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о том, что во Франции в августе были зафиксированы несколько случаев заболевания лихорадкой Чикунгунья. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что в странах тропического и субтропического климата в течение последних лет продолжается эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке Чикунгунья. В последние годы зафиксированы случаи этой лихорадки в Италии и Франции.

"По информации Национального агентства общественного здравоохранения Франции в августе 2017 г. были подтверждены 4 случая заболевания лихорадкой Чикунгунья в результате местной передачи вируса чикунгунья в Ле-Канн-де-Мор (регион Прованс, департамент Вар, округ Драгиньян), больные за пределы региона не выезжали, инфицирование произошло на территории региона", — сообщили в Роспотребнадзоре.

Лихорадка Чикунгунья является вирусной инфекцией, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. Переносчиками болезни, в основном, являются комары двух видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, способные также передавать другие вирусы, в том числе лихорадку Денге.

"Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан на ухудшение эпидемиологической ситуации во Франции и просит учитывать данную информацию при планировании поездок", — говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о вспышках лихорадок Денге и Чикунгунья в Индии.