Ученые объяснили сразившую Липницкую болезнь



Ученые нашли причину анорексии, от которой не так давно лечилась фигуристка Юлия Липницкая . Они уверены, что заболевание генетическое.

Нарушение пищевого поведения на 50-80% зависит от наследственности и мутаций ДНК. Помимо этого, болезнь могут спровоцировать неправильный режим и тяжелые физические нагрузки на фоне сильного психологического давления. В ходе исследования эксперты взяли образцы ДНК у 93 человек, перенесших анорексию и булимию. Результаты изысканий показали, что за эти заболевания отвечает 431 специфичный ген, найденный у участников. Об этом пишет журнал PLOS.



Исследователи уточняют, что это не единственная причина анорексии. Врачи уверены, что неправильный режим питания, депрессии, хроническая усталость, психологическое давление и тяжелые физические нагрузки «пробуждают» скрытые гены, которые и вызывают болезнь.



Люди с таким ДНК должны быть максимально осторожны, ведь они находятся в группе риска, предупреждают специалисты. Для одних неправильная диета, изнурительные тренировки и сильные нагрузки на психику могут пройти бесследно, а у других спровоцировать тяжелое заболевание.

Напомним, что анорексия стала причиной завершения карьеры Юлии Липницкой. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию проходила трехмесячное лечение от тяжелой болезни. В копилке россиянки, кроме олимпийского золота — серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы в 2014 году, а также серебро финала Гран-при 2013 года.

