В Роспотребнадзоре заявили о распространении туберкулеза на Украине

Роспотребнадзоре заявили о распространении туберкулеза на Украине и обратили внимание на проблему лечения заболевания в связи с введением безвизового режима для украинцев Евросоюзом . Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Международные эксперты отмечают проблемы в статистическом учёте заболеваемости, а также обращают внимание, что в ряде регионов страны складывается особенно тяжелая ситуация. Это относится, в первую очередь, к южным регионам страны — Одесской и Херсонской областям, где регистрируется ежегодно более 100 случаев впервые выявленного туберкулеза на 100 тысяч человек", — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что Украина с 2014 года вошла в пятерку стран с наиболее частыми случаями устойчивого к лекарствам туберкулеза.

"По данным ВОЗ в 2016 году мультирезистентный туберкулез в Украине составил практически четверть от общего количества выявленных случаев заболеваний. При этом, показатели излечения у пациентов на Украине одни из самых низких в мире — 38%", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском в детской поликлинике работал врач с туберкулезом.