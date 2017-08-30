Свиной грипп в Петербурге ждут во второй половине сентября

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказали о приближении волны свиного гриппа H1N1.

Как сообщают СМИ, рост вирусных заболеваний в Петербурге ждут во второй половине сентября. Это будет связано с началом учебной года. По мнению специалистов, сильный подъем заболеваемости возможен среди детей, которые в ближайшее время начнут каждый день ходить в школу.

Представители НИИ гриппа напомнили о 2009 годе, когда было зафиксировано большое количество летальных исходов среди заболевших гриппом. Специалисты предполагают, что в нынешнем году количество смертей может значительно превысить показатели 2016-го.