В России прогнозируют рост смертности от гриппа предстоящей зимой



Заместитель директора НИИ гриппа по научной работе Людмила Цыбалова заявила, что в сезоне 2017-2018 годов вероятен рост смертности от гриппа и его осложнений, передает «Интерфакс»

«Судя по ситуации в Южном полушарии, где сейчас эпидемический сезон в разгаре, и по ситуации, которая была в прошлую эпидемию, предполагается, что наиболее распространенным будет вирус H1N1, аналогичный тому, который вызвал пандемию в 2009 году», — пояснила она.



По ее словам, за последние восемь лет этот вирус уже вызывал несколько эпидемий, и основная масса летальных исходов связана именно с ним. Поэтому в предстоящем сезоне ожидается «несколько повышенное» число смертельных исходов, чем в предыдущем.



Специалисты напоминают, что к группам риска относятся беременные женщины, пожилые люди и пассажиры метро, а также те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями легких.

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