Учёные выяснили, чем опасна мойка из нержавеющей стали

Сочетание ржавой воды и раковин (или кухонных кранов) из нержавеющей стали может увеличивать риск заражения опасным заболеванием — легионеллёзом, предупреждают голландские учёные.



Ранее исследователи уже выяснили, что частицы ржавчины, порождаемые железными трубами, попадая в систему водоснабжения, стимулируют рост бактерий рода Legionella. Такие микроорганизмы и вызывают легионеллёз, или " болезнь легионеров". Его сопровождают такие симптомы, как головные боли, боли в мышцах и лихорадка. Заболевание встречается в Европе: в 2015 году стало известно о 7000 случаях заражения, пишет журнал The New Scientist. Специалисты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) считают, что случаев могло быть даже больше.



Под подозрением оказалось защитное покрытие различных изделий из нержавеющей стали (которые становятся всё более популярными). Некоторые учёные считают, что такое покрытие может разрушаться с течением времени, стимулируя рост бактерий рода Legionella.



Естественно, такие догадки решено было проверить. Инженер по технике безопасности Вилко ван дер Люгт (Wilco van der Lugt), который помогал разрабатывать европейские рекомендации по предотвращению распространения Legionella, решил понять, как материл раковин из нержавейки может влиять на развитие опасных бактерий.



Исследователи провели анализ четырёх систем водоснабжения, которые часто встречаются в домах. Все системы, каждая из которых включала краны из нержавеющей стали, латунной керамики и латунные термостатные краны-смесители.



Через первую систему проходила чистая вода, через вторую — вода и частицы железа, третья была загрязнена Legionella anisa (наиболее распространённый штамм в ржавчине в Нидерландах), четвёртая содержала и L. anisa, и частицы железа сразу. Специалисты проводили исследования более трёх лет, и за это время они взяли порядка 450 проб холодной воды из всех систем, которые анализировались на наличие Legionella.



Выяснилось, что в случае сочетания ржавчины с L. anisa в исследованиях кранов из нержавеющей стали, почти половина проб воды была заражена опасными бактериями (46,4%). То есть такие организмы были гораздо более приспособлены к выживанию и размножению в условиях сочетания ржавой воды и крана из нержавеющей стали, чем в других случаях.



Причина может быть в том, что плёночное покрытие крана из нержавеющей стали со временем деградирует, если частицы ржавчины присутствуют в самой воде. Так, на третий год испытаний концентрация бактерий в кранах заметно увеличивалась.



В противоположность этому медный кран смесителя оказался самым безопасным: лишь четверть образцов в эксперименте показали бактериальное загрязнение даже при наличии ржавчины. Вилко ван дер Люгт и его исследовательская группа считает, что краны, используемые в быту, должны тщательно проверяться и оцениваться на предмет " бактериального" риска.



Тем не менее не все учёные так однозначно восприняли результаты исследования. Например, Виктор Ю (Victor Yu) из Питтсбургского университета считает, что нельзя сделать выводы о безопасности конструкции крана на основании этой работы. Причина — не установлена связь между людьми, которые заболели " болезнью легионеров" и кранами. Он также отмечает, что другой штамм рода Legionella является виновником большинства случаев заражения среди людей.



Добавим, что специалисты ECDC рекомендуют настраивать систему горячего водоснабжения в рамках 50-60 градусов по Цельсию, чтобы избежать заражения легионеллёзом, а также регулярно пользоваться кранами, чтобы не допускать застоя воды.



Результаты исследования представлены в научном издании International Journal of Hygiene and Environmental Health.



Добавим, что ранее оказалось, что бактерии, устойчивые к лекарствам, попадают в организм пациентов прямо из больничных раковин.