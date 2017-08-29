Утро вечера мудренее: ученые выяснили, как на человека влияет недосып

Недосып влияет на метод принятия решений. К такому выводу пришли ученые из Цюрихского университета, сообщает Topday News Ufa.

В рамках эксперимента ученые предложили 14 студентам-добровольцам сыграть в игру. Изначально им предложили небольшие деньги, но за готовность рискнуть сумму могли увеличить.

Эксперимент продолжался в течение недели. Подопытным студентам не давали спать больше 5 часов. В итоге 11 из 14 добровольцев к концу эксперимента чаще принимали рискованные решения. Таким образом специалисты пришли к выводу, что в результате недосыпа мозг работает иначе.

При планировании человек использует префронтальную кору, но если мозг отдыхает мало, она не успевает восстанавливаться и не в состоянии функционировать в полном объеме. Это отражается на взвешенности решений.