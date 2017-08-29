Установлена ежедневная порция кофе, продлевающая жизнь

Испанские врачи нашли оптимальную ежедневную порцию кофе, способную предотвратить раннюю смерть, сообщает The Telegraph , передает «Лента.ру»

Так вот, сообщается, что четыре чашки кофе в день снижают риск ранней смерти на 64 процента, три чашки — на 30 процентов, а две — на 22 процента — это в сравнении с теми, кто вообще не пьет кофе или делает это очень редко.

В общей сложности, специалисты наблюдали за примерно 20 тысячами человек. Состояние здоровья каждого из них отслеживалось в течение около десяти лет. Причину эффективности кофе в борьбе с преждевременной смерти медики видят в содержащихся в кофе антиоксидантах, в частности — полифенолах.

В июле этого года результаты аналогичного исследования представили ученые из США. Они выяснили, что употребление одной чашки кофе в день в среднем на 12 процентов снижает риск смерти от всех причин, трех — на 18 процентов. В наблюдении американцев принимали участие почти 200 тысяч человек.