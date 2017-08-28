Обнаружен новый полезный эффект аспирина



Аспирин способствует профилактике тромбозов. К такому выводу пришли специалисты университетской больницы Дюссельдорфа. Об этом сообщает Medik Forum

Об обнаружении необычных свойств ацетилсалициловой кислоты учёные сообщили на Европейском конгрессе кардиологов. Снижение слипания тромбоцитов происходит при низкой дозировке аспирина. Этот эффект значительно усиливает противовоспалительное действие.

Специалисты получили доказательства с помощью эксперимента, в котором приняли участие 402 пациента. Средний возраст участников исследования был 73 года. Пациенты были разделены на две группы. Пациентам одной группе давали 100 мг аспирина в день, пациентов из другой группы лечили обычными противовоспалительные средствами.

Результаты исследования показали, что у тех, кто принимал аспирин, оказался более низкий уровень маркера воспаления. В качестве маркера анализировался С-реактивный белок.