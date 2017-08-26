Медики рассказали об опасности передозировки витамина В

Исследователи из Университета штата Огайо сообщили, что им удалось доказать, что передозировка витамина B приводит к развитию онкологии и других различных заболеваний.



Тесты показали, что не только дефицит витамина может повлиять негативно на здоровье человека. Оказалось, что также и избыток витаминов может отрицательно сказываться на здоровье человека, при этом, последствия могут быть очень серьезными, поэтому важно следить за тем, сколько витаминов поступает в организм.



Как передает издание Journal of Clinical Oncology, превышение дозы витамина B приводит к риску возникновения онкологии. В обзоре ученых приняли участие добровольцы, а также анализировались показатели исследований этого вопроса, которые проводились ранее.



Оказалось, что у людей, у которых был повышен витамин В в организме, намного чаще фиксировались онкологические заболевания, чем у людей, которые имели нормальный уровень витамина. Одним из факторов риска развития онкологии легких у мужчин является употребление каждый день в течение 10 лет витамина B6 в количестве 20 микрограммов и витамина B12 — 55 микрограммов.



В настоящий момент исследователи говорят о том, что они намерены продолжить тесты, чтобы понять, как влияет на организм человека недостаток витаминов и их избыток. Также проводили сравнения с теми, кто не употребляет подобных добавок в принципе.



В итоге оказалось, что избыток любых витаминов может быть опасен для здоровья человека в той или иной степени.



Ранее ученые, что витамин С может стать действенным лекарством от рака.