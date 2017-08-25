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Блокчейн избавит россиян от сбора "тысячи справок"
Советник председателя Внешэкономбанка Владимир Демин рассказал " Известиям" о том, как новейшие электронные технологии всегоза за несколько лет смогут избавить россиян от непреодолимой, казалось бы, бумажной рутины.
" Мы в большинстве своем занимаемся ненужной работой, передаем друг другу бумажки" , — рассказал Демин.
Одним из пилотных проектов внедрения технологии блокчейн станет внедрение Минздравом электронных карт больного, которые позволят значительно повысить эффективность работы врачей, которые смогут сразу получать всю имеющуюся информацию о пациенте, что особенно важно в ситуациях, когда у медиков нет времени на то, чтобы выяснять, есть ли у человека аллергия на обезболивающее, например. Как в случае оказания неотложной помощи потерявшему сознание человеку на улице.
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