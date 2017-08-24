Ученые рассказали, что приводит к раку груди

Исследователи из Великобритании заявили, что им удалось определить, что может приводить к появлению рака груди.



Это опасное заболевание беспокоит очень многих женщин и ученые по всему миру ищут способ победить его. Также ищутся способы предотвратить появление этого заболевания. В результате последних тестов ученым удалось выяснить, что влияет на развитие рака груди у женщин. Оказалось, что есть факторы, которые непосредственно увеличивают риски.



Так по словам ученых, что одну из главных ролей в этом процессе играет плотность молочных желез. Этот фактор можно оценить уже на начальном этапе появления проблем у женщины и обратить внимание на состояние молочных желез. Профилактика может если не помочь избежать болезни, то хотя бы определить группу риска и следить за состоянием, чтобы в случае необходимости оказать медицинскую помощь уже на ранних этапах формирования этой болезни.



Согласно данным статистики, у 4 из 10 женщин развитие рака груди связано с ее высокой плотностью, которая наблюдается из-за наличия в ней большого количества железистой ткани. Эта плотность никак может не определяться самой женщиной, но опытный врач может определить это и понять, что женщина находится в группе риска.



В настоящий момент медики озадачены вопросом, как максимально точно находить новообразования у женщин с высокой плотностью груди, а также, как помочь тем женщинам, у которых уже был поставлен этот страшный диагноз и как максимально качественно провести лечение.