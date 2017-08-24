60 миллионам людей угрожает массовое отравление мышьяком

В подземных водах Пакистана обнаружили высокие концентрации мышьяка. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

Ученые рассмотрели около 1200 проб воды, взятых из разных уголков страны, и составили карту, на которой показана концентрация мышьяка в грунтовых водах Пакистана. Согласно полученным данным, содержание ядовитого элемента в воде превышает все допустимые уровни безопасности.

Мышьяк попадает в грунтовые воды, когда вымывается из горных пород. По данным ВОЗ, около 150 миллионов человек во всем мире пьют воду из загрязненных мышьяком источников. Длительное воздействие яда на организм может привести к ряду хронических заболеваний, включая болезни кожи, рак легких и мочевого пузыря, а также сердечно-сосудистые заболевания.

Допустимая концентрация мышьяка в питьевой воде составляет 10 микрограммов на литр. В грунтовых водах Пакистана его среднее содержание — 50 микрограммов на литр. Исследователи говорят, что одна из главнейших причин проблемы — молодой возраст осадочных пород, содержащих мышьяк. Если водоносный горизонт возник в конце последнего ледникового периода (около 10 000 лет назад), уровень мышьяка в нем будет выше, чем в более старых глубоких водоносных горизонтах, где большая часть химического вещества выщелачивается.

Ситуацию в Пакистане также усугубляет орошение. Исследование показало сильную корреляцию между высокими уровнями pH в почве и концентрациями мышьяка.