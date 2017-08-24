Больше не яд: Минсельхоз предложил не считать соль и сахар вредными

Убрать информацию о вреде сахара и соли для здоровья человека из «Стратегии формирования здорового образа жизни человека до 20225 года» предлагает Минсельхоз.РФ. При этом представители Общестивенной палаты РФ считают верным включить в текст раздел о сбалансированном питании, а диетологи выступают категорически против замалчивания негативных фактов о продукте. Об этом рассказывают «Известия»

Поправки к «стратегии здорового образа…» уже направлены в Минздрав , доработка обсуждалась на заседании Общественного совета при Минсельхозе . По словам зампредседателя ОП при Минсельхозе Артема Белова, в «Стратегии» есть упоминание о некоторых продуктах питания как о вредных. И вот такое упоминание рекомендовано убрать из документа и сделать упор на систему сбалансированного питания, о которой нынче в документе совсем ни слова.

По мнению врача-диетолога Алексея Ковалькова , упоминание о вредности убирать не стоит.

"Нужно сообщить населению, что вредно употреблять в пищу, а что полезно. А то, что в программу хотят включить информацию о сбалансированном питании, я считаю неоправданным. Дело в том, что ежедневный рацион должен быть составлен с учетом индивидуальных особенностей человека", — отметил композитор.

Проект «Стратегии» появился в конце 2016 года. Документ предполагает в рамках формирования здорового образа жизни минимизировать потребление так называемой вредной пищи, в том числе фастфуда, запретить продажу алкоголя гражданам до 21 года. Рекомендуется также ввести дополнительные налоги на чрезмерно соленые продукты.