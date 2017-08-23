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Скрытая угроза: ученые установили опасность водопроводной воды
Группа из британских и американских исследователей выяснили, что употребление водопроводной воды может привести к повышению риска развития желудочно-кишечных инфекций. Результаты проведенной работы опубликованы в журнале Environ Health Perspect.
Ученые сделали метаанализ 14 работ, посвященных связи между мутностью воды и появлением инфекций, провоцируемых паразитами Giardia и Cryptosporidium. В 10 из них найдена взаимосвязь даже вне зависимости от мутности воды.
Вывод, к которому пришли исследователи, гласит, что в качестве показателя чистоты воды нужно применять дополнительные показатели, кроме мутности, например, сезонные, а также состояние водопроводных систем.
Всемирная организация здравоохранения для измерения мутности воды использует единицу NTU (Nephelometric Turbidity Unit). Для питья рекомендуется жидкость с NTU не более 5, а параметр ниже единицы позволяет считать воду свободной от микробов.
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