Скрытая угроза: ученые установили опасность водопроводной воды

Группа из британских и американских исследователей выяснили, что употребление водопроводной воды может привести к повышению риска развития желудочно-кишечных инфекций. Результаты проведенной работы опубликованы в журнале Environ Health Perspect.



Ученые сделали метаанализ 14 работ, посвященных связи между мутностью воды и появлением инфекций, провоцируемых паразитами Giardia и Cryptosporidium. В 10 из них найдена взаимосвязь даже вне зависимости от мутности воды.



Вывод, к которому пришли исследователи, гласит, что в качестве показателя чистоты воды нужно применять дополнительные показатели, кроме мутности, например, сезонные, а также состояние водопроводных систем.

