Эксперты: затмение может влиять на психику, но не несет вреда организму



Солнечное затмение не оказывает серьезного влияния на физическое здоровье человека, однако может воздействовать на его психоэмоциональное состояние, вызывая неосознанное чувство тревоги, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

Полное солнечное затмение 21 августа будут наблюдать жители 14 штатов США, впервые за 99 лет это природное явление охватит континентальную часть страны от западного до восточного побережья. По данным американских СМИ, в полную темноту основном будут погружаться малонаселенные районы. В Вашингтоне на пике затмения, который ожидается в 14.43 (21.43 мск), будет видна примерно лишь пятая часть солнца.



Победить тревогу любопытством





Психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал РИА Новости, что солнечное затмение издавна вызывало тревогу не только у человека, но и у животных.

" Тревожно становится без солнечного света всему живому. Животные начинают волноваться. Мелкие насекомые как бы замирают, а более крупные начинают суетиться и искать какое-то убежище" , — рассказал эксперт.



Человек же, по его словам, может испытывать при солнечном затмении безотчетное чувство тревоги.



" Человек волнуется, у него поднимается несколько давление, появляется чувство тревоги, чувство какого-то внутреннего душевного нездоровья, диссонанса. По сути дела, это состояния, которые человек испытывает перед тем, как у него формируется какое-то резкое невротическое состояние — то, что в обиходе называют неврозом" , — отметил Файнзильберг.



Как рассказал РИА Новости врач, аналогичные чувства испытывают некоторые люди, оказавшиеся в непривычной им среде обитания — к примеру, на Мертвом море с его неземными, " лунными" пейзажами.



" Подобные же состояния я испытывал, когда находился в пустыне Сахаре, в которой сколько видно глазу — только песок и больше ничего" , — добавил собеседник агентства.



Файнзильберг заявил, что побороть тревогу просто — достаточно " разбудить в себе интерес" к такому необычному природному явлению как солнечное затмение.



" Эти чувства — любопытство и интерес — они способны поглощать этот элемент тревоги. Раньше, я помню, коптили стеклышки, сейчас есть и солнечные очки, и более совершенные приборы для наблюдения" , — пояснил врач.



На организм не повлияет



Председатель проблемной комиссии " Хронобиология и хрономедицина" РАМН, заведующий лабораторией " Хрономедицина и новые технологии в клинике внутренних болезней" Первого МГМУ имени Сеченова, профессор Семен Рапопорт пояснил РИА Новости, что солнечное затмение длится недолго, поэтому на физическое состояние организма повлиять не может.



" Изменения в организме любого живого существа — это длительный процесс, и кратковременный период, который занимает солнечное затмение, не может влиять по-настоящему на эти механизмы" , — сказал Рапопорт.



Он отметил, что на психологическое состояние человека это природное явление может повлиять " настолько, насколько сам человек верит в это".





В свою очередь главный специалист по медицинской профилактике Минздрава МО, эксперт Лиги здоровья нации Екатерина Иванова рассказала РИА Новости, что дискомфорт метеозависимым людям, а также тем, кто страдает эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, способны доставить лишь резкие изменения погоды и сильные магнитные бури. По словам врача, это происходит из-за того, что сердечно-сосудистая и нервная системы не могут быстро адаптироваться к резкой смене метеоусловий.

" Что касается затмений — неважно, луны или солнца — так или иначе, при них не происходит экстренного электромагнитного выброса. Поэтому воздействовать они могут только на психоэмоциональное состояние человека" , — отметила Иванова.