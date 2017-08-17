Найден эффективный способ профилактики рака

Группа исследователей из Университета Аризоны заявили, что около 30% случаев заболевания раком можно предотвратить, изменив рацион, сообщает портал Eurekalert.

Проанализировав данные о состоянии здоровья и рационе 90 тысяч женщин, ученые выяснили, что пациентки, предпочитающие еду с низкой энергетической плотностью (DED), имеют лучшие показатели здоровья, в отличие от тех, кто употребляет еду с высокой энергетической плотностью.

Исследователи отмечают, что систематическое употребление пищи с высоким DED становится причиной ожирения, которое является одним из причин развития онкологии.

Таким образом, заключают исследователи, употребление в пищу нежирного мяса, овощей и фруктов может снизить риск заболевания раком.