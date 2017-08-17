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Найден эффективный способ профилактики рака

Найден эффективный способ профилактики рака
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Группа исследователей из Университета Аризоны заявили, что около 30% случаев заболевания раком можно предотвратить, изменив рацион, сообщает портал Eurekalert.
Проанализировав данные о состоянии здоровья и рационе 90 тысяч женщин, ученые выяснили, что пациентки, предпочитающие еду с низкой энергетической плотностью (DED), имеют лучшие показатели здоровья, в отличие от тех, кто употребляет еду с высокой энергетической плотностью.
Исследователи отмечают, что систематическое употребление пищи с высоким DED становится причиной ожирения, которое является одним из причин развития онкологии.
Таким образом, заключают исследователи, употребление в пищу нежирного мяса, овощей и фруктов может снизить риск заболевания раком.
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