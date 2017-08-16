Мальчики, девочки, гермафродиты: что влияет на пол ребенка

Дело в том, что путь к половой идентификации состоит из нескольких этапов: хромосомного, гонадного и фенотипического. Все три этапа, впрочем, сконцентрированы на довольно коротком промежутке времени — в первом триместре беременности.



Хромосомный этап



На первом этапе все просто: если в яйцеклетку успел внедриться сперматозоид, несущий Y-хромосому, то, возможно, будет мальчик. Если более быстрым оказался X, вероятно, одной девочкой на земле станет больше.



«Возможно» и «вероятно» я говорю вовсе не случайно. Насколько реализуются эти возможности и вероятности, определяют последующие два этапа. Когда смотришь на то количество таблеток, которое иногда принимает беременная женщина, то становится грустно и страшно. Отдаленные последствия приема некоторых лекарственных препаратов достаточно сложно предсказать.



В первые восемь недель с момента зачатия происходит немыслимое количество делений клеток, закладываются и с огромной скоростью развиваются все органы и системы, бурлит биохимический котел ферментов и гормонов. Именно по этим причинам в ранние сроки своей внутриутробной жизни будущий человечек наиболее уязвим. Под прицелом даже его половая принадлежность — кем он будет: мальчиком или девочкой? Третьим полом?



Вторая часть пути растянута по времени. До шестой недели беременности будущий человек — унисекс. Несмотря на обладание мужским или женским комплектом хромосом, плод в это время не имеет ни яичек, ни яичников. Только после того, как на Y-хромосоме активируется специальный секс-ген (SRY-ген), зачатки половых желез превращаются в мужские тестикулы (яички). Нет Y-хромосомы — нет SRY-гена, и «неопределившиеся» гонады превращаются в женские яичники.



Если в это время что-то пойдет не так и какой-то внешний фактор «выключит» SRY-ген, то плод с хромосомным набором мальчика начнет превращаться в девочку.



Как это проявится на внешнем уровне, непредсказуемо. Все зависит от степени поломки гена. Самые грубые отклонения не рождаются вообще — они уходят в выкидыши.



В менее тяжких случаях, если ген не работает, то будет девочка. Возможно чуть-чуть мужеподобная. Но при этом она обязательно будет иметь проблемы с наступлением беременности. И часто такое всплывает, когда пара начинает ходить по врачам по поводу бесплодия, а женщине делают кариотип (анализ крови на хромосомный набор).



В худшем варианте может получиться гермафродит — непонятно кто, не мальчик, не девочка. И тогда собирается комиссия из кучи врачей, включая психологов, и определяют в кого внешне превратить ребенка — в мужчину или девушку.



Третий этап — это время биохимических реакций, которыми руководит тестостерон. После того, как зачатки половых желез определились, яички начинают производить тестостерон, под воздействием которого внутренние и наружные половые органы начинают формироваться по мужскому типу. Нет тестостерона — нет мужчины.



Если на этом этапе произойдет сбой и рецепторы (участки, через которые гормон влияет на работу клеток) окажутся нечувствительными к тестостерону или в результате мутаций этих рецепторов не окажется вовсе, то даже при хромосомном и гонадном поле мужчины фенотипически будет развиваться женщина. Так формируется анатомия.



Мы же с вами знаем, что поведение мужчин и женщин кардинально различается: одни с Марса, другие с Венеры. Половые различия в работе мозга также закладываются внутриутробно и очень рано. Гормоны легко преодолевают все барьеры и накапливаются в нервной ткани. Тестостерон формирует брутальность. Но при этом нейроны (клетки головного мозга) также чувствительны и к другим гормонам — прогестерону, эстрогену. Если на внутриутробно развивающийся мозг воздействовать гормонами или гормоноподобными веществами, то и нейронная сеть может изменить свою структуру.



Таким образом, чтобы получился настоящий мужчина или настоящая леди, необходимо 100% совпадение всех трех вариантов пола человека: хромосомного, гонадного и фенотипического. При этом еще и мозг должен знать свою гендерную принадлежность. Если на этом пути будут какие-либо воздействия извне, то половая ориентация может нарушиться. Вы все еще не боитесь таблеток во время беременности?



Бояться надо любых таблеток. И алкоголя, кстати, тоже. Но отдельно хотелось бы сказать о препаратах прогестинового ряда, которые назначаются в больших дозах многим беременным. Они должны применяться только в особых случаях (список этих состояний очень короткий), поскольку отдаленные последствия их применения очень слабо изучены. Но уже выявлена связь некоторых препаратов с неправильным развитием наружных половых органов: гипоспадия у мальчиков и увеличение клитора у девочек. В экспериментах на мышах нарушалось половое развитие мозга, у животных менялось сексуальное поведение. Некоторые исследования делают осторожные выводы о возможной связи с бесплодием и повышением риска рака молочных желез. Проблема в том, что все, что мы сейчас знаем, проверялось на мышах. А человек не мышь. А на беременных людях опыты не проводят…