Коксаки долетел

В Москву " прилетел" вирус Коксаки. Первый случай заболевания выявлен у девятимесячного ребенка, вернувшегося с родителями из турецкой Аланьи.

Еще на курорте у ребенка появилась красноватая сыпь. Турецкий доктор сказал, что так проявляется инфекция Коксаки. И уже в Москве врачи визуально подтвердили диагноз. Но поскольку ребенок чувствовал себя нормально, анализов ему не делали и отпустили домой. Так что официально этот случай в Роспотребнадзоре не подтвердили. О вирусе с непривычным названием уже несколько дней говорит вся страна. В СМИ народ предупреждают о тяжелых осложнениях — вплоть до менингита. Насколько серьезна угроза заболеть, находясь на курорте? И грозит ли эпидемия российским городам?

— Мне не вполне понятно, почему такая шумиха. В летний сезон традиционно отмечается рост числа заболеваний, вызванных энтеровирусами, — рассказал " РГ" главный инфекционист ФМБА , профессор Владимир Никифоров . — Таких вирусов много, больше 70. К ним относится и группа Коксаки, которые впервые были описаны в одноименном американском городе. Что касается самой инфекции, это достаточно обычное заболевание. Правда, особенность в том, что один и тот же вирус может вызывать разную клинику: могут быть проявления гриппозного характера, но с сыпью. Может проявиться рвота и диарея. Иногда протекает совсем легко, как небольшая простуда. Но иногда может приводить и к тяжелым осложнениям типа менингита.

С энтеровирусами, в том числе и группой Коксаки, сталкиваются туристы на многих курортах: не только в Турции, но и в Испании, Португалии, Израиле, а в прошлом году отмечалась вспышка в Японии. " Ничего из ряда вон выходящего тут нет, — говорит эксперт. — Факторы риска обычные: большая скученность людей, наличие бассейнов". Так все-таки, стоит ли обращать внимание на сообщения о росте заболеваемости? " Конечно, лучше поберечься, — советует Владимир Никифоров. — Чаще всего заболевание проходит за неделю, максимум за десять дней. Но вирус довольно заразен. Меры профилактики известны, но 100-процентной гарантии безопасности вам никто не даст. Серьезных осложнений вряд ли нужно бояться, это бывает крайне редко. Но вот отпуск испортить реально, пролежав неделю в номере с температурой".

О том, что делать с путевками и как уберечься от заражения, если все-таки решили не отказываться от отдыха, читайте в ближайшем выпуске " РГ-Неделя".