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Ученые: Периодическое курение наносит смертельный вред здоровью
Фото: depositphotos
Ученые из США доказали, что от периодического курения человек наносит своему организму вред, который сопоставим с постоянным употреблением сигарет.
Согласно исследованию, опубликованному в American Journal of Health Promotion, периодический курильщик в перспективе имеет точно такие же риски возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, как и заядлый курильщик.
Подобные выводы специалистам позволили сделать результаты скрининга артериального давления и уровня холестерина у 40 тысяч активных и социальных курильщиков.
К социальным курильщикам исследователи отнесли тех, кто не использует сигареты на ежедневной основе, но склонен курить в определенных ситуациях, например, в баре или при распитии алкоголя.
Эксперты полагают, что избежать смертельной опасности от табакокурения можно только лишь в результате полного отказа от опасной привычки.
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