Ученые: Периодическое курение наносит смертельный вред здоровью

Ученые из США доказали, что от периодического курения человек наносит своему организму вред, который сопоставим с постоянным употреблением сигарет.

Согласно исследованию, опубликованному в American Journal of Health Promotion, периодический курильщик в перспективе имеет точно такие же риски возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, как и заядлый курильщик.

Подобные выводы специалистам позволили сделать результаты скрининга артериального давления и уровня холестерина у 40 тысяч активных и социальных курильщиков.

К социальным курильщикам исследователи отнесли тех, кто не использует сигареты на ежедневной основе, но склонен курить в определенных ситуациях, например, в баре или при распитии алкоголя.

Эксперты полагают, что избежать смертельной опасности от табакокурения можно только лишь в результате полного отказа от опасной привычки.