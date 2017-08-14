Вирус Коксаки добрался до Москвы

В Москве зарегистрирован первый случай заболевания вирусом Коксаки. Заболевший — 9-месячный ребёнок, побывавший с родителями на отдыхе в Турции. Об этом сообщает «Московский комсомолец».



Родители ребёнка обнаружили симптомы заболевания еще на курорте. Семья отдыхала в турецкой Аланье. Московские врачи прописали ребёнку антигистаминные таблетки и выписали из больницы.



Вирус Коксаки вызывает резкое повышение температуры до 40 градусов, проблемы в работе кишечника и характерную сыпь. В случае, если заболевший не получает в течение первых нескольких дней адекватного лечения, может случиться паралич и произойти поражение коры головного мозга. Больше всего заболеванию подвержены дети. Вирус передаётся воздушно-капельным путём.



