Главные события у вас в почте
Вирус Коксаки добрался до Москвы
В Москве зарегистрирован первый случай заболевания вирусом Коксаки. Заболевший — 9-месячный ребёнок, побывавший с родителями на отдыхе в Турции. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Родители ребёнка обнаружили симптомы заболевания еще на курорте. Семья отдыхала в турецкой Аланье. Московские врачи прописали ребёнку антигистаминные таблетки и выписали из больницы.
Вирус Коксаки вызывает резкое повышение температуры до 40 градусов, проблемы в работе кишечника и характерную сыпь. В случае, если заболевший не получает в течение первых нескольких дней адекватного лечения, может случиться паралич и произойти поражение коры головного мозга. Больше всего заболеванию подвержены дети. Вирус передаётся воздушно-капельным путём.
Турецкие власти опровергают информацию о распространении вируса Коксаки в республике. Ранее ряд СМИ сообщали о некоторых случаях заражения этим вирусов в Турции. Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для заболевших. Курорт в районе Анталии был признан небезопасным.
Оставить комментарий
Последние новости
-
МедикФорум
-
Ридус
-
Российская Газета