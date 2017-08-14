Что пишут в зарубежных СМИ о вирусе Коксаки в Турции

Зарубежная пресса практически не упоминает эпидемии вируса Коксаки в Турции. К такому выводу пришли журналисты «Вестника АТОР». Результаты изучения иностранных СМИ публикуются на сайте интернет-издания.



Больше всего упоминаний о заболевании вирусом Коксаки встречается в российских и украинских СМИ. Журналисты утверждают, что в случае, если бы существовала реальная угроза здоровью туристов, британская, немецкая, американская, испанская пресса не упустила бы этот факт из виду. В материале говорится, что на сегодняшний день ни страховые компании, ни официальные лица не подтверждают сообщений об эпидемии.

Глава отельеров Турции (TUROFED) Осман Собер предположил, что большое количество сообщений об эпидемии стали частью кампании «нечестной конкуренции», направленной против турецких курортов.



СМИ Турции пишут о случаях заболевания вирусом со ссылкой на российские источники. Первый материал о вирусе был опубликован 8 августа. Британские таблоиды, которые зачастую раскручивают подобные темы, ничего не упоминают о вирусе Коксаки. Министерство иностранных дел Соединённого Королевства не выпускало никаких сообщений относительно возможной эпидемии.



Последний раз Daily Mail писала о вирусе Коксаки в октябре 2016 года, когда заболели 17 британских туристов. В текущем году издание не опубликовало ни одного сообщения, которое бы касалось вируса Коксаки. Больше всего сообщений о заболевании журналистам удалось найти в прессе Мексики. СМИ этой латиноамериканской страны сообщали о 394 случаях заболеваний этим энтеровирусом, однако ни один из них не был связан с путешествиями в Турцию. Пресса США сообщает о вирусе Коксаки как о «ежегодной сезонной болезни».

14 августа появилась информация, что первый случай заболевания вирусом Коксаки был зафиксирован в Москве. Заболевший — 9-месячный ребёнок. Вирус Коксаки вызывает резкое повышение температуры до 40 градусов, проблемы в работе кишечника и характерную сыпь. В случае, если заболевший не получает в течение первых нескольких дней адекватного лечения, может случиться паралич и произойти поражение коры головного мозга. Больше всего заболеванию подвержены дети. Вирус передаётся воздушно-капельным путём.

