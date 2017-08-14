Развеяны десять популярных медицинских мифов

Издание Life собрало самые популярные медицинские мифы и попыталось развеять их.



Первый миф гласит, что «соль — это белая смерть». На самом же деле количество опасных блюд с чрезмерным содержанием соли «можно пересчитать по пальцам», отмечает Life. Как уже доказано учеными, соль не вызывает развития заболеваний сердца и сосудов, а ее недостаток способствует ожирению и негативно влияет на половую жизнь.



На втором месте оказался миф о том, что уколы эффективнее, чем прием таблеток. Таблетки якобы могут вредить желудку, пищеводу, печени и почкам. Как выяснило издание, таблетки действительно дают нагрузку на эти органы, но «она не критическая». Уколы могут быть эффективнее таблеток лишь в случаях, когда пациент в коме или ему тяжело глотать.



На третьем месте — миф о вреде кофе. Чрезмерное употребление этого напитка действительно может отразиться на нервной системе, однако в умеренных количествах кофе даже полезен. Так, исследование Гарвардского университета показало, что пьющие кофе женщины на 30 процентов реже страдают диабетом второго типа. Также кофе уменьшает риск развития болезни Паркинсона и рака толстой кишки.





Четвертое место занял миф об опасности антибиотиков. Антибиотики должны назначаться врачом с обязательным соблюдением рекомендаций по длительности приема. Без антибиотиков не обойтись, если речь идет о сепсисе и интоксикации. Также оправдан их прием после операций и при инфекционных заболеваниях.



На пятом месте — убеждение о том, что стресс вызывает язву желудка. Стресс действительно можно привести к ослаблению организма, но напрямую язву или гастрит вызвать не может. Еще в 1983 году ученые выяснили, что причиной этих болезней становится бактерия хеликобактер.





Миф об эффективности гомеопатии оказался на шестом месте. В 2016 году объем продаж гомеопатических средств в России составил восемь миллиардов рублей, однако РАН порекомендовала Минздраву РФ изъять гомеопатические лекарства из государственных клиник.

Седьмое место занял миф о том, что у полных людей обмен веществ хуже, чем у худых. Наоборот, «большие» мужчины и женщины сжигают больше калорий, поскольку метаболизм напрямую связан с общей массой тела и мышечной массой.



На восьмом месте — убеждение о том, что морковь способна улучшать зрение. Морковь содержит витамин А, но это не влияет на глаза. Миф зародился во время Второй мировой войны, когда британская интеллигенция распространила слух о том, что их пилоты едят много моркови.



Девятое место занял миф о вреде холестерина. Холестерин входит в число обязательных строительных элементов практически каждой клетки организма. При этом холестерин разделяют на «плохой» и «хороший». «Плохой» есть в мясе и сыре, а «хороший» — в орехах, семечках и рыбе.



Замыкает топ-10 мифов заблуждение о том, что прививки вредны. Люди опасаются, что вакцинация может вызвать осложнения. Однако польза вакцин превышает риски (боль и покраснение на месте укола, головная или мышечная боль, жар) их применения.