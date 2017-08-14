За два года спрос на мельдоний в России вырос на 54%

За первое полугодие 2017 года россияне приобрели 2 млн 360 тыс. упаковок препаратов, содержащих мельдоний, общей стоимостью более 1 млрд рублей. Таким образом, за последние два года спрос на это лекарство в России вырос на 54%. По мнению маркетологов, столь значительный рост продаж вызван допинговым скандалом вокруг российских спортсменов. RT выяснял, как долго продлится этот ажиотаж, и почему препарат не рекомендуется употреблять без предписания врача.

С января по июнь текущего года в России продали 2 млн 360 тысяч упаковок препаратов, содержащих активное вещество мельдоний. Это на 54% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Такие данные RT предоставило аналитическое агентство DSM Group. Там отметили, что за последние пару лет спрос на это метаболическое средство неуклонно растёт. Только за шесть месяцев россияне потратили на него более 1 млрд рублей.

Несмотря на то, что препарат для лечения сердечных заболеваний был разработан ещё в середине 1970-х годов, широкую популярность во всём мире он приобрёл после того, как в ноябре 2015 Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило российских легкоатлетов в систематическом использовании запрещённых в спорте препаратов, в частности, мельдония. В результате разгорелся громкий международный скандал, благодаря чему название лекарственного средства было на слуху в течение почти целого года.

Широкое освещение в СМИ превратилось в мощную рекламную кампанию препарата, утверждает член совета Гильдии маркетологов Николас Коро . Благодаря частому упоминанию, люди поверили в его чудодейственные свойства и отправились в аптеки, считает специалист.

«Рост спроса, который мы сейчас наблюдаем, связан с классическим маркетинговым правилом: всё пиар, кроме некролога. Была мощная информационная кампания, которая рассказала о том, как действует препарат, его положительные стороны, что он повышает выносливость. Сразу подключились и некоторые производители, которые стали заявлять, что будут выпускать лимонад и жевательную резинку с мельдонием. Так что нельзя сказать, что информационный фон у этой истории был негативный. Можно назвать это лучшей рекламой XXI века», — отметил он.

По мнению Коро, спрос на лекарство так же быстро пойдёт на спад, если наступит длительный информационный вакуум или произойдёт всплеск негативной информации о препарате.

Не смотря на то, что WADA внесла препарат в список запрещённых веществ для спортсменов, в России он включён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и его можно свободно приобрести в любой аптеке.

Москвичка Ирина Краснова рассказала RT, что начала принимать мельдоний как раз благодаря допинговому скандалу.

«Я перешла на новую работу с очень тяжёлым графиком. Стала быстро уставать. И тут вспомнила про мельдоний. По телевизору постоянно рассказывали, как он помогает спортсменам преодолевать серьёзные нагрузки во время тренировок. Несмотря на то, что на упаковке было написано «Отпускается по рецепту», оказалось, что его можно купить и без него. Пила почти месяц, но особых улучшений не почувствовала, и перестала», — сообщила она.

Житель Тверской области Валентин Сайченко, напротив, утверждает, что препарат серьёзно повлиял на его самочувствие.

«Я много занимаюсь спортом и мой тренер мне рекомендовал пить мельдоний, чтобы на следующий день после тренировки не болели мышцы. Мне кажется, что препарат эффективен, я стал меньше уставать», — отметил он.

Изобретатель мельдония профессор Иварс Калвиньш в интервью RT рассказал, что не удивлён востребованностью средства. По его словам, в основном препарат покупают люди 45-55 лет для профилактики сердечных заболеваний. Препарат повышает работоспособность, уменьшает симптомы психического и физического перенапряжения и способствует повышению выносливости, пояснил он. Но при этом, химик замечает, что сверхрезультатов от лекарства ждать не стоит.

«Это вещество, которое предотвращает нежелательные повреждения сердца. Оно поможет переносить нагрузки, но это не означает, что если вы выпьете препарат, то пробежите 100 метров за 5 секунд. Вы просто сможете тренироваться в полную силу, и у вас будет лучше результат. Это не классический гормональный допинг, который колоссально вреден для здоровья, но от него мышцы растут быстрее», — пояснил он.

Калвиньш также отметил, что мельдоний практически не имеет побочных эффектов.

При этом кардиолог Александр Шарандак утверждает, что приём препаратов, содержащих мельдоний, без назначения врача недопустим. По его мнению, у некоторых людей это может спровоцировать серьёзные проблемы со здоровьем.

«Препарат не индифферентный, он эффективен, реально увеличивает сократительную способность миокарда. У лиц с возбудимым сердцем он может спровоцировать нарушение сердечного ритма. Должно быть только врачебное назначение. Он рекомендован тем, у кого ослаблена сердечная деятельность, есть признаки недостаточности кровообращения, людям, у кого организм ослаблен физическими нагрузками. Но не рекомендуется тем, у кого повышенное артериальное давление и есть нарушение сердечного ритма», — уточнил врач.