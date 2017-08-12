Стоматологи установили, что крайне вредны для зубов сухофрукты и семечки. Главная угроза для здоровой улыбки заключается в том, что мелкие частички этих продуктов застревают в межзубном пространстве. Скапливаясь между зубами, остатки еды создают идеальную среду для активного размножения бактерий, разъедающих зубную эмаль.

В «черный» список попали также и помадная паста с ирисками. Причина — большое содержание сахара и всевозможных концентратов. Кроме того, их тягучесть может привести к разрушению пломб.

Специалисты по уходу за полостью рта также включили в перечень вредных для зубов продуктов газировку и вино. Также, по их мнению, навредит зубам и неумеренное употребление чая. Все эти напитки разрушают эмаль, повышают чувствительность зубов и приводят к возникновению ряда заболеваний.

Резюмируя, врачи рекомендуют сократить употребление описанных продуктов до разумного минимума. Отмечается, что от части указанных продуктов можно избавиться совсем или найти им замену.