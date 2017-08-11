Названы семь факторов, ведущих к развитию рака

Учёные назвали семь главных факторов, ведущих к развитию рака. Список составлен по результатам многочисленных научных исследований. Об этом сообщает издание Express.



Самым опасным фактором развития онкологии учёные называют курение. Табачный дым вызывает не только рак лёгких, но и некоторые другие формы этого смертельного заболевания. Злоупотребление алкоголем, в свою очередь, ведёт к развитию рака печени и поджелудочной железы. В тройку опаснейших факторов риска входит ожирение. Учёные установили, что лишний вес негативно влияет на работу клеток. Кроме того, специалисты выделяют в отдельный пункт рисков неправильное питание. В ходе исследований было доказано, что чрезмерное употребление красного мяса повышает риск развития рака кишечника, а пересоленная еда может вызвать рак желудка.



Риск развития рака повышается в том случае, если человек проводит много времени под прямым солнечным светом или в солярии. Ультрафиолет разрушает ДНК кожи. Также одним из факторов, увеличивающих вероятность развития онкологии, считается недостаточная психическая активность. Установлено, что депрессия негативно влияет на уровень гормонов и работу внутренних органов. Седьмым фактором развития рака учёные называют инфекции, в частности, отдельные виды папилломавирусов человека. Генетические факторы развития онкологических заболеваний в список включены не были. Специалисты призывают отказаться от вредных привычек, уделять больше времени спорту, питаться здоровой пищей и вести активный образ жизни.