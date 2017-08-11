России предрекли эпидемию гепатита

России угрожает эпидемия гепатита С. Эксперты связывают стремительное распространение вирусного заболевания с отсутствием доступа к современной терапии. Часто люди заражаются вирусом при посещении стоматологов и косметических салонов. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на экспертов.



«Сегодня при переливании крови заразиться невозможно. Но очень большое количество пациентов заразились в кабинетах частных стоматологов. Немало пациентов заражаются в косметических салонах, некоторые поступают к нам после диализа», — заявила заведующая Пермским краевым гепатологическим центром Раиса Гальбрайх.

