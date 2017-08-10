Роспотребнадзор подготовил рекомендации для посетителей студий маникюра



Роспотребнадзор в связи с ростом популярности услуг по ногтевому сервису подготовил рекомендации для посетителей студий маникюра и педикюра.

" Роспотребнадзор обращает внимание потребителей, что услуги по маникюру и педикюру, связанные с повреждением целостности кожных покровов, представляют эпидемиологическую опасность для населения и требуют выполнения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в соответствии с требованиями санитарных правил" , — сообщается на сайте ведомства.



Отмечается, что для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, грибковых заболеваний и других инфекций мастер по маникюру и педикюру должен проводить весь комплекс противоэпидемических мероприятий, используя необходимые дезинфицирующие средства, соблюдая режим дезинфекции оборудования и инструментария.



В ведомстве подчеркнули, что все манипуляции, которые могут привести к повреждению кожи, должны осуществляться с применением стерильных инструментов и материалов. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует потребителям обращать внимание на чистоту помещения и оборудования салонов и напоминает, что влажная уборка помещений должна проводиться не менее двух раз в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств.



Ведомство также отмечает, что инструменты для маникюра и педикюра должны стерилизоваться, упаковаться в стерилизационные упаковочные материалы и в них же храниться. Допускается стерилизация инструментов в неупакованном виде при условии, что они будут использованы в течение часа или храниться в стерилизаторах.



Кроме того, инструменты, используемые для манипуляций, при которых возможно повреждение кожных покровов, после каждого клиента без предварительного промывания водой должны помещаться в дезинфицирующий раствор. Подушка, подкладываемая под ногу при проведении педикюра, должна иметь клеенчатый чехол, который после каждого использования должен протираться дезинфицирующим раствором, отмечается в сообщении.



" Ванны для ног и ванночки для рук после каждого клиента должны подвергаться дезинфекции… При выполнении маникюра и педикюра должны использоваться одноразовые непромокаемые салфетки для каждого посетителя, которые после использования подлежат дезинфекции и утилизации" , — говорится в сообщении.



Ведомство отмечает, что сотрудники студии ногтевого сервиса обязаны в соответствии с требованиями законодательства РФ проходить медицинские осмотры, иметь медикнижки. Уточняется, что потребители, у которых возникают вопросы по соблюдению санитарных требований в студиях ногтевого сервиса, могут обратиться в управление Роспотребнадзора по субъектам РФ.



Ведомство также обращает внимание потребителей на то, что обеспечить соблюдение санитарных требований при оказании услуг ногтевого сервиса в домашних условиях непросто — " риски для потребителя значительно возрастают".