Несколько человек обратились в Роспотребнадзор в связи с вирусом Коксаки



Роспотребнадзор зафиксировал несколько обращений в связи с возможным заболеванием вирусом Коксаки. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Анна Брычева.

«В связи с сообщениями в социальных сетях и СМИ об ухудшении эпидситуации по энтеровирусной инфекции на курортах Турции Роспотребнадзор направил запрос в адрес Турецкой республики, но в настоящее время ответ не был представлен», — Брычева.



Для оценки ситуации была введена «электронная горячая линия».



«У нас уже есть несколько обращений от пострадавших после посещения курортов Турции. Сейчас они анализируются», — подчеркнула представитель Роспотребнадзора.



Она отметила, что энтеровирусные инфекции, в том числе вирус Коксаки, устойчивы ко внешней окружающей среде, хорошо переносят низкие и высокие температуры, особенно вирус поражает маленьких детей.



Ранее в СМИ появились сообщения, что в Турции растёт число туристов, заболевших вирусом Коксаки.